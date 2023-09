Zapowiedź 8. kolejki PKO Ekstraklasy. Seria gier pod znakiem derbów. Górnik - Ruch oraz Warta - Lech

8. kolejka PKO Ekstraklasy

- Chciałbym, żeby to było dobre widowisko. Sytuacja w tabeli nie ma żadnego znaczenia. Cechy wolicjonalne będą na pewno na wysokim poziomie, ale oby to nie był tzw. mecz walki, tylko taki, który zadowoli kibiców – z dużą liczbą sytuacji podbramkowych, emocji - powiedział trener Górnika Jan Urban.

Wielkie Derby Śląska , których najbliższy odcinek będzie już 122. w historii, wracają do ekstraklasy po siedmiu i pół roku, kiedy głównie "Niebiescy" tułali się po niższych klasach. Kiedyś te spotkania decydowały o mistrzostwie Polski, a obie ekipy mają w dorobku po 14 tytułów. W piątek wieczorem przystąpią do gry jako, odpowiednio, 16. i 14. drużyna tabeli, a w dodatku Ruch jest beniaminkiem. Z racji ligowego obycia i gry na własnym stadionie faworytem wydają się zabrzanie.

- Możliwość prowadzenia drużyny w takim meczu to spore wydarzenie. Nikt nam tego nie podarował, trzeba było latami pracować. Musimy wyjść na boisko ze świadomością, że rywal ma jednego zawodnika więcej, bo naszych kibiców nie będzie na stadionie, a ten czynnik będzie miał duże znaczenie - ocenił.

W ostatnich latach za to regularnie odbywają się derby Poznania między Wartą a Lechem. W niedzielę odbędzie się już siódmy mecz tych klubów od powrotu "Zielonych" do ekstraklasy. Dwa pierwsze, w których Warta była gospodarzem, rozegrano w oddalonym o 55 kilometrów od Poznania Grodzisku Wielkopolskim, ale już przed rokiem, także z inicjatywy władz miasta, rozegrano to spotkanie przy Bułgarskiej, dzięki czemu na trybunach zasiadło blisko 19 tysięcy widzów. A dodatkowo kibice zaoszczędzili czas i pieniądze na dojazd.