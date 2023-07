Zasłużona wygrana Radomiaka Radom w Zabrzu. Gole Pedro Henrique i Rafała Wolskiego w debiutach. Górnik zaspał na pierwszy mecz

PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:2

Jedynym nowym zawodnikiem w jedenastce Górnika okazał się 21-letni Kamil Lukoszek . Urodzony w Opolu debiutant miał w przeszłości okazję występować dla sekcji juniorskich i rezerw w 3 lidze, po czym odszedł do Skry Częstochowa. Po dwóch sezonach spędzonych na zapleczu wrócił, żeby faktycznie zaistnieć. Dziś zagrał jednak przeciętnie, więc na drugą połowę wszedł inny nowy piłkarz, Niemiec Lawrence Ennali .

Radomiak wypunktował Górnika po przerwie

W drugiej połowie Górnik wypadł równie bezbarwnie. Za to Radomiak przeszedł do konkretów. W 60 minucie prowadzenie dał wspomniany Henrique. Nowy snajper jako pierwszy dopadł do piłki odbitej przez Daniela Bielicę po strzale Dawida Abramowicza.