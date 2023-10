Zbigniew Boniek o Mattym Cashu: Po dwóch latach bycia Polakiem mógłby się nauczyć dwóch, trzech zdań po polsku

Boniek powiedział, kto jest najlepszym wahadłowym w kadrze

Relacje na linii Cash - Boniek nie należą do najlepszych. Cash nie raz podkreślał, że odczuł, że były prezes PZPN nie chce go w kadrze narodowej. Dopiero za kadencji Cezarego Kuleszy obrońcy udało się uzyskać polski paszport. - Nie czułem, żeby Boniek chciał mnie w kadrze. Kulesza zrobił dla mnie bardzo dużo, rozmawiał z prezydentem Dudą. To przyspieszyło cały proces - powiedział Cash na łamach "Kwartalnika Sportowego".

Boniek kilka razy podkreślał, że u Casha denerwuje go brak znajomości języka polskiego. Zawodnik Aston Villi zadebiutował w kadrze w listopadzie 2021, ale jego postępy w nauce polskiego wyglądają przeciętnie. - Jestem zawiedziony postawą Casha. Wszyscy wiedzą, że Boniek nie był za tym, żeby z kogoś na siłę robić Polaka, dawać mu paszport, żeby grał w reprezentacji. Tu nie o to chodzi, ale po trzech latach nie widzę żadnego progresu. Ani na boisku, ani językowego - powiedział Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem.