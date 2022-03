Zniknie przepis o obowiązku gry młodzieżowca w Ekstraklasie. Premie jako zachęta do stawiania na młodzież

Obowiązek gry młodzieżowca został wprowadzony przez poprzedni zarząd z prezesem Zbigniewem Bonkiem na czele. Każda zespół w każdym meczu od sezonu 2019/20 do obecnego włącznie musiał posłać do boju przynajmniej jednego Polaka mającego mniej niż 22 lata. Niektórzy mieli z tym problem, inni - jak np. Lech Poznań - potrafili grać nawet czterema młodzieżowcami. Wkrótce ten przymus zostanie jednak zniesiony. Co w zamian?

Federacja kierowana przez Cezarego Kuleszę chce nagradzać tych, którzy dobrowolnie będą stawiać na młodych Polaków. Dlatego zaproponuje jeszcze wyższe bonusy w ramach programu Pro Junior System. Obecnie w puli do podziału jest 10 mln złotych; 6 mln do Ekstraklasy, 4 od PZPN. - Mówi się, że usunięcie przepisu o młodzieżowcu wywinduje bonusy PJS do tego stopnia, że niewystawianie zawodników o tym statusie będzie dla klubów zwykłą niegospodarnością - twierdzą źródła Weszlo.