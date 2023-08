Adrian Siemieniec po meczu z Widzewem: Życzę każdemu trenerowi, żeby mógł przeżyć taki moment

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: - Gratuluję mojej drużynie zwycięstwa, ale nie tylko tego. Życzę każdemu trenerowi, żeby kiedyś mógł przeżyć taki moment, bo dziś z dumą patrzyłem na to, jak ta drużyna walczyła, jak była zdeterminowana, jakim zaangażowaniem wykazali się zawodnicy, nie tylko z wyjściowej jedenastki, ale też zmiennicy. Duży ukłon również w kierunku trybun, ponieważ piłkarze i kibice stworzyli fantastyczną atmosferę, którą dało się odczuć. To był bardzo dobry mecz i niezapomniany wieczór. Zawiesiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko, a teraz nasza rola w tym, żeby utrzymywać ten poziom zaangażowania i jeszcze poprawiać grę. Dzisiaj się pocieszymy, jutro przed nami ważny mecz drugiego zespołu, w którym zagra sporo zawodników pierwszej drużyny, później trochę odpoczniemy i zaczniemy przygotowania do spotkania z Lechem Poznań.