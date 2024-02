Aleks Petkov zostaje w Śląsku Wrocław do 2026 roku. Jego umowa została przedłużona automatycznie

Aleks Petkov na dłużej w Śląsku Wrocław

Aleks Petkov do Śląska Wrocław przyszedł latem 2023, ale już teraz jego umowa z klubem została przedłużona. Bułgarski obrońca od razu wskoczył do wyjściowej jedenastki, dlatego w do tej pory zagrał we wszystkich 22 meczach od deski do deski. To sprawiło, że jego kontrakt automatycznie został przedłużony.