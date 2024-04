To stanie się hitem internetu. Piłkarz Rakowa wyzywa kibiców [WIDEO]

Władysław Koczerhin oburzył się po meczu Widzew - Raków. Padły ostre słowa

Ukrainiec to jeden z głównych bohaterów sobotniego meczu 30. kolejki pomiędzy Widzewem Łódź, a Rakowem Częstochowa. Pomocnik zdobył jedyną bramkę dla drużyny spod Jasnej Góry, która w ostateczności wystarczyła do odniesienia zwycięstwa. Jednak to nie na tym internauci skupili swoją uwagę po zakończeniu pasjonującego starcia w Łodzi.

W rozmowie pomeczowej z reporterem Canal+Sport Koczerhin próbując odpowiadać sumiennie i rzetelnie na pytania był narazony na różnego rodzaju zaczepki ze strony kibiców. Po jednej z nich kiedy fani zahaczyli go szalikiem nie wytrzymał i w ostrych słowach powiedział co o nich myśli. - P******* kibice - przyznał zirytowany zawodnik.