Zamieszanie pod polem karnym w meczu Widzew - Raków. Rafał Gikiewicz prawie podarował gola. Koczerhin miał pustą bramkę Jakub Jabłoński

Rafał Gikiewicz pod koniec pierwszej połowy meczu Widzew Łódź - Raków Częstochowa był bliski podarowania przyjezdnym spod Jasnej Góry otwierającej bramki w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bramkarz próbując ratować drużynę po wcześniejszym błędzie kolegi z zespołu podał niemalże pod nogi futbolówkę Władysławowi Koczerchinowi. Jak tego Ukrainiec nie wykorzystał?! To kandydatura do pudła kolejki. On miał pustą bramkę przed sobą - musicie to zobaczyć!