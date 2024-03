Al-Hilal ze światowym rekordem zwycięstw z rzędu. W klubie z Arabii Saudyjskiej gra Neymar, ale obecnie jest kontuzjowany

Al-Hilal ustanowiło światowy rekord

Do tej pory rekord 27. zwycięstw z rzędu należał do walijskiej drużyny The New Saints w 2016 roku. Al-Hilal, którego piłkarzami są m.in. były napastnik Fulham Aleksandar Mitrović, wygrał każdy mecz od czasu remisu 1:1 z Damac, a miało to miejsce 21 września. Mitrović strzelił 26 z 81 goli swojej drużyny podczas zwycięskiej passy. Obejmuje ona 16 meczów ligowych, trzy krajowe mecze pucharowe i dziewięć w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Były pomocnik Wolves Ruben Neves również jest zawodnikiem Al-Hilal, podobnie jak brazylijski napastnik Neymar, który dołączył z PSG zeszłego lata w ramach umowy wartej około 90 mln euro plus bonusy. Od października Brazylijczyk jest jednak wyłączony z gry z powodu poważnej kontuzji kolana.

Prowadzony przez byłego trenera Benficy i Flamengo, Jorge Jesusa, Al-Hilal po 23. kolejkach ma 12 punktów przewagi w saudyjskiej ekstraklasie nad drużyną Cristiano Ronaldo - Al-Nassr. Wtorkowe zwycięstwo dało Al-Hilal wygraną w dwumeczu 4:0 i zapewniło miejsce w półfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów. (PAP)