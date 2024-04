PSG nie wykorzystało szansy zdobycia mistrzostwa Francji na własnym stadionie. Le Havre sensacyjnie wygrało w Paryżu

PSG miało świętować mistrzostwo, ale napotkało problemy

Goście sensacyjnie objęli prowadzenie w 19. minucie po tym, jak precyzyjnym uderzeniem z okolic linii pola karnego popisał się Christopher Operi . Paryżanie wyrównali po 10 minutach. Po koronkowej akcji i rozmontowaniu defensywy rywali, piłkę do pustej bramki przyjezdnych skierował 21-letni Bradley Barcola .

W sobotni wieczór ekipa ze stolicy kraju stanęła przed kolejną szansą na przypieczętowanie mistrzostwa. W meczu 31. kolejki rozgrywek zmierzyli się na Parc des Princes z walczącym o utrzymanie Le Havre . Wydawało się, że to będzie łatwy i przyjemny wieczór dla paryskiej ekipy, jednak nic bardziej mylnego.

PSG tylko zremisowało z Le Havre. Paryżanie jeszcze nie mogą świętować tytułu

Mimo pojawienia się na placu gry Mbappe, to przyjezdni zadali kolejny cios. W 60. minucie arbiter podyktował rzut karny dla Le Havre, który na bramę zamienił Abdoulaye Toure .

PSG rzuciło się do odrabiania strat, ale wydawało się, że tego dnia stać ich było jedynie na bramkę kontaktową. W 78. minucie piłkę do siatki przyjezdnych trafił Achraf Hakimi. Czas mijał, a paryżanie marnowali okazję za okazją. Jednak w 95. minucie rzutem na taśmę do wyrównania doprowadził Goncalo Ramos.