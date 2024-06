Anglia ogłosiła ostateczną kadrę na Euro 2024. Gwiazda Manchesteru City nie jedzie na wielki turniej!

W drużynie trenera Garetha Southgate'a jest wielu utalentowanych graczy. Wśród nich wyróżnić należy także pomocnika Phila Fodena z Manchesteru City, który został wybrany najlepszym piłkarzem Premier League. W 2021 roku Anglicy w finale mistrzostw Europy na Wembley po rzutach karnych przegrali z Włochami. Tym razem liczą na zwycięstwo. W poniedziałek wygrali 3:0 mecz towarzyski z Bośnią i Hercegowiną.

- Jestem podekscytowany. W ostatnim meczu nie zagrało wielu naszych doświadczonych zawodników, a mimo to zdobyliśmy wiele bramek. W ataku jest to naprawdę kluczowe. Nasi pomocnicy grają bardzo ofensywnie. Szybko przesuwamy piłkę do przodu - powiedział Southgate.