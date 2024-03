Ante Crnac strzelił przepięknego gola w meczu Korona - Raków. "Liga Mistrzów dzisiaj chwilę wcześniej"

Efektowny gol Ante Crnaca w meczu Korona - Raków

W przerwie Crnac przyznał, że to jego najładniejszy gol w całej karierze.

To była 2 minuta i 15 sekunda, gdy Ante Crnac oddał mocne uderzenie zza pola karnego, lewą nogą. Piłka odbiła się od poprzeczki, po czym wpadła do siatki. Raków objął prowadzenie, a w wirtualnej tabeli PKO Ekstraklasy wskoczył na trzecie miejsce - przed Lecha Poznań.

Tym samym dorobek Chorwata w PKO Ekstraklasie wzrósł do czterech goli. Crnac dopiero w grudniu zeszłego roku skończył 20 lat. Do Rakowa przyszedł przed sezonem ze Slavena Belupo. Miał kosztować około 1 mln euro.

W marcu Crnac otrzymał powołanie do reprezentacji Chorwacji do lat 21. Może zagrać z Andorą i Portugalią w eliminacjach do młodzieżowego Euro 2025.

Statystyki Ante Crnaca w Rakowie Częstochowa: