Arkadiusz Milik jednak zmieni klub? Zainteresowany Polakiem Besiktas Stambuł

Arkadiusz Milik może trafić do ligi tureckiej

Polskiego snajpera dopadł ogromny pech tuż przed Euro 2024. Już na samym początku meczu towarzyskiego przeciwko Turcji doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z występu na turnieju. Obecnie 30-latek walczy o powrót do pełnej sprawności fizycznej, by wkrótce zacząć przygotowania do nowego sezonu.

Mimo wielu doniesień odnośnie transferu Polaka, ten pozostaje zawodnikiem włoskiego Juventusu, a jego kontrakt w turyńczykami obowiązuje do czerwca 2026 roku. W przestrzeni medialnej pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony francuskiej Nicei i włoskiej Parmy, a teraz do gry włączył się kolejny klub.

Turecki dziennikarz Kartal Yigit dotarł do informacji, że Arkadiusz Milik znalazł się na liście transferowej Besiktasu Stambuł. Jednak Stara Dama na razie nie zamierza puścić swojego napastnika, zwłaszcza, że z klubem ma pożegnać się Moise Kean.