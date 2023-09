Artur Jędrzejczyk kontra kibice Pogoni Szczecin. Zawrzało po czerwonej kartce dla obrońcy Legii Warszawa [WIDEO]

Emocje w meczu Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

Artur Jędrzejczyk zarzeka się, że nie zrobił nic złego, a przynajmniej nie chciał . Poszkodowany tuż przed przerwą Efthymis Koulouris twierdzi inaczej. Faktem jest, że po analizie VAR sędzia Tomasz Musiał anulował żółtą kartkę, by pokazać czerwoną i tym samym skazać Legię na grę w dziesiątkę od stanu 1:1.

Sfaulował z premedytacją czy został w to wkręcony? Prędko nie dowiemy się całej prawdy o faulu, który wpłynął na przebieg zaległego meczu.

Za VAR odpowiadał Bartosz Frankowski z Torunia, który zawołał arbitra do ekranu. Według kibiców Legii to on pośrednio odpowiada za całą awanturę.