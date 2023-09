Artur Jędrzejczyk wyleciał z czerwoną kartką! Tak dociskał korkiem rękę Efthymisa Koulourisa w meczu Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

Czerwona kartka w meczu Pogoń - Legia. Słuszna?

Do kontrowersji doszło na połowie boiska, kiedy sunęła akcja Pogoni zakończona celnym, ale obronionym strzałem. Po niej sędzia Musiał wrócił na środek i wręczył Jędrzejczykowi żółtą kartkę . W międzyczasie Koulouris zwijał się z bólu, a sędziowie VAR z Bartoszem Frankowskim na czele oceniali czy należy zawołać głównego rozjemcę do monitora.

O co tak naprawdę poszło? Po walce o piłkę Jędrzejczyk spadł na Koulourisa. Panowie mieli jeszcze sobie coś do wyjaśnienia, zwłaszcza Jędza. Jego kłopot polegał na tym, że zaplątana noga nadepnęła Greka w rękę.

- Byłem blisko tej sytuacji. To była walka o piłkę. Zdarzają się sytuacje kiedy upadający zawodnik nadepnie przeciwnika. Artur nam mówił, że to była walka, nie skłamałby. Nie oceniam. Szkoda, bo trochę to zepsuło mecz - stwierdził dla Canal+ Sport Paweł Wszołek.

- Artur nie jest z natury złym człowiekiem, agresorem. Znam go osobiście jeszcze z czasów gry w piłkę i wiem, że czasami czajnik potrafi mu się "zagrzać". Tu po piłkarsku dał się złapać - stwierdził komentujący Michał Żewłakow.