Michał Probierz ma plan na Estonię

A jaki plan na to spotkanie ma sam 51-letni szkoleniowiec? Dziennikarz "Meczyków" Radosław Przybysz uchylił rąbka tajemnicy i zdradził szczegóły, które w głowie ma Probierz! Ma to być tak zwane "rozpuszczenie mgły" przed potencjalnym meczem finałowym. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni w przypadku pomyślnego zakończenia meczu z Estonią zagrają ze zwycięzcą drugiej pary półfinałowej Walia - Finlandia.

Skończyły się wszelkie przymiarki do pierwszego składu. Michał Probierz całe jesienne mecze w eliminacjach szukał optymalnego ustawienia personalnego w reprezentacji Polski. Testów nie było końca. Sprawdzał wszystkich. Do takiego stopnia, że dał szansę debiutantom w postaci Patryka Pedy czy Jakuba Piotrowskiego . Ten drugi odwdzięczył mu się nawet bramką w ostatnim meczu z Czechami na PGE Narodowym (1:1). Eksperymenty jednak w takich meczach, jakie będą nas czekać się skończyły. Trzeba wyjść zdecydowanie na galowo i udowodnić swoją wyższość nad 123. drużyną w rankingu FIFA.

- Z tego co słyszałem, jest rozważany scenariusz "rozpuszczanie mgły". Chodzi o to, by trochę namieszać w składzie na pierwszy baraż, bo i tak Estonię pokonamy. Ma to na celu namieszać w głowie przeciwników, by trudno im było ich odczytać w finale

- zdradza Radosław Przybysz, dziennikarz Meczyków w studiu Sport.pl.

Choć wydaję się, że w tak ważnych meczach dla najbliższej przyszłości polskiego futbolu nie ma czasu na takie zagrywki. Trzeba zagrać "va banque", aby nie było straconej szansy. Reprezentacji Polski bowiem pozostała tylko jedna z ostatnich szans na zakwalifikowanie się na turniej. Jeśli tego nie wykorzysta to definitywnie "Misja Euro" zakończy się fiaskiem. Takiego samego zdania jest Przybysz, który kontynuował swoją wypowiedź. - Nie jest to głupi plan, ale moim zdaniem po czterech meczach selekcjonera, gdzie nadal nie znamy jedenastki, warto by było wyjść możliwie na galowo i potraktować Estonię jako bardzo ważny sparing, którego nie możesz przegrać - tłumaczył.