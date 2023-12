Bartłomiej Wdowik, czyli ekspert od stałych fragmentów gry na radarze Galatasaray. Kolejny Polak w lidze tureckiej?

Bartłomiej Wdowik od kilku tygodni łączony jest z transferem za granicę. Jego ofensywny styl gry pasowałby do wielu europejskich klubów. Dodatkowy (oraz główny) atut stanowi świetnie ułożona lewa stopa, którą obrońca strzela gole ze stałych fragmentów gry. Zawodnik Jagiellonii zapytany o potencjalny transfer odpowiedział tak:

- To już pytanie nie do mnie, ale do menedżera, do dyrektora. Ja odciąłem się od tego, nie rozmawiałem na ten temat. Wiadomo, są jakieś tam plotki, ale to są plotki. Ja robię swoją robotę na boisku - odpowiedział Wdowik.