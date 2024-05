Michał Skóraś - kariera piłkarska

Skrzydłowy jest wychowankiem Lecha Poznań. Zanim został gwiazdą Kolejorza, klub wypożyczał go do Bruk-Bet Termalici Nieciecza i jeszcze nie tak mocnego Rakowa Częstochowa. Podstawowym graczem zespołu z poznania stał się w od sezonu 2020/2021. Dla Lecha rozegrał 131 meczów, w których zdobył 21 bramek i zaliczył 13 asyst. W reprezentacji Polski7 zadebiutował w 2022 roku i na razie rozegrał 7 spotkań. Był częścią zespołu na Mundialu w Katarze.

Latem 2023 roku sprowadził go Club Brugge za 6 mln euro. Początkowo ciężko mu było przebić się do pierwszego składu belgijskiego klubu, ale druga część sezonu jest dla niego niezwykle udana. W tym roku miał bezpośredni udział przy 8 golach swojego zespołu, a także przyczynił się do kilku innych trafień. W rozgrywkach Ligi Konferencji wraz z drużyną dotarł już do półfinału i ma szansę awansować do wielkiego finału.