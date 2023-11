Bartłomiej Wdowik może być dżokerem w talii Michała Probierza. Czy zawodnik Jagiellonii ma najlepiej ułożoną lewą nogę w całej Ekstraklasie?

Zasady rankingu "Piłkarskie Orły"

Bartłomiej Wdowik wyrasta na gwiazdę ligi

Bartłomiej Wdowik do niedawna był anonimowy dla większości kibiców, którzy nie śledzą Ekstraklasy. Obrońca Jagiellonii zyskał większą popularność po tym jak Michał Probierz powołał go do kadry narodowej. 23-latek ma za sobą świetny miesiąc. Wdowik strzelił trzy gole oraz raz asystował przy trafieniu kolegi.