Bartłomiej Wdowik strzelił czwartego gola z rzutu wolnego! Dublet piłkarza Jagiellonii Białystok w meczu PKO Ekstraklasy ze Stalą Mielec

Bartłomiej Wdowik: dwa gole ze Stalą Mielec

Co najciekawsze, dzięki dubletowi Wdowik stał się najskuteczniejszym Polakiem w PKO Ekstraklasie. Oprócz ośmiu goli, w tym jednego bezpośrednio z rzutu rożnego (mecz z Cracovią), zanotował także dwie asysty.

Żeby jeszcze bardziej uzmysłowić wam wyczyn Wdowika dodamy, że cały zespół ŁKS Łódź strzelił dotąd siedem goli (sic!). Tym razem Wdowik poznęcał się nad Stalą Mielec , która przyjechała do Białegostoku opromieniona zwycięstwem nad Legią Warszawa (3:1).

Wdowik rozgrywa rundę życia. Jeszcze nigdy nie był tak skuteczny. Choć na boisku pełni rolę wahadłowego lub po prostu prawego obrońcy, to w jego dorobku jest już osiem trafień.

Przed przerwą Wdowik bez problemu wykorzystał jedenastkę podyktowaną za faul na Dominiku Marczuku. Kopnął precyzyjnie przy lewym słupku. W prawy róg trafił natomiast w końcówce, gdy nabiegł z rzutu wolnego. Ten został podyktowany po anulowaniu jedenastki. Sędzia Szymon Marciniak dostał bowiem podpowiedź z wozu VAR, że do przewinienia doszło przed linią wyznaczającą szesnastkę.

Wdowik kopnął fenomenalnie! - Czapki z głów. To, co zrobił to tylko znamionuje jego klasę i fantastyczną formę - podkreślał w transmisji ekspert Canal+ Sport, Adam Szała.

Uśmiech trenera Adriana Siemieńca, dołączonego na powyższym zdjęciu, był wprawdzie komentarzem do bramki Jesusa Imaza, ale śmiało mógłby także posłużyć jako podsumowanie wyczynu Wdowika.

Kiedyś mieliśmy w ekstraklasie Mister Woleja, Piotra Grzelczaka. Dziś na tytuł "Mister Free Kick" zasługuje Bartlomiej Wdowik! Jego występ z trybun oklaskiwało 8921 kibiców. Zabrakło selekcjonera Michała Probierza, który wcześniej obejrzał mecz Piast Gliwice - Korona Kielce (0:0).