Bartosz Salamon po meczu z Radomiakiem: Czułem, że wracam do swojego środowiska naturalnego i że odzyskuję to, co mi się należy

Czułem, że wracam do swojego środowiska naturalnego i że odzyskuję to, co mi się należy, czyli świat piłkarski, boisko i jestem bardzo szczęśliwy, że już to wszystko jest za mną i teraz będę tylko się skupić na tym, żeby jak najbardziej cieszyć się tym tą pracą. Bo to jest wspaniała praca. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, mamy szczęście, bo wielu chłopaków marzy, by grać piłkę i my to robimy każdego dnia, więc to się stało naszą pracą. Ja doceniam to tym bardziej po takim rozbracie z piłką, gdzie przez chwilę wyszedłem z tej naszej „bańki”, no to jeszcze bardziej sobie zdajesz sprawę jak mamy jak mamy wszystko do dyspozycji żeby po prostu tylko cieszyć się grą i odpłacać się na boisku