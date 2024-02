Bartosz Salamon z Lecha Poznań w szczerej rozmowie na temat swojego zawieszenia. "W moim ciele nie znaleziono dopingu"

- W moim przypadku zostało stwierdzone, że w moim ciele nie znaleziono dopingu . Bo substancja, którą znaleziono to diuretyk, który w piłce nożnej nie jest dopingiem. Jest natomiast substancją zakazaną , która rzucała na mnie podejrzenie, że mogłem brać doping. Ta substancja jest używana do maskowania. [...]. Obecność diuretyku w organizmie była tak malutka, że po czasie eksperci stwierdzili, że było to "zanieczyszczenie". Szukaliśmy źródła problemu w suplementach, które są legalne - dodał Salamon.

Co robił Bartosz Salamon przez osiem miesięcy? Nie mógł nawet trenować z kolegami z zespołu, ale to nie oznacza, że zrobił sobie przerwę od ciężkiej pracy.

- Pierwsze dwa miesiące były ciężkie, bo mieszkam przy stadionie. Zawoziłem syna do przedszkola, przejeżdżałem koło stadionu, ale nie mogłem tutaj wejść. Czułem się jak od rzutek. To nie było łatwe. [...]. Postanowiłem stworzyć rutynę treningową, żeby w każdym momencie być gotowy do powrotu. Klub mi bardzo w tym pomógł, gdyż od samego początku okazał mi wsparcie. Klub zachował się jak rodzina. [...]. Przez osiem miesięcy trenowałem sam - opłacałem sobie boisko, pompowałem piłki, zbierałem pachołki, przebierałem się na dworze. Wróciłem do podstaw, jak wtedy, kiedy zaczynałem karierę i marzyłem o byciu piłkarzem.