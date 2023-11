Bayer Leverkusen mocny jak nigdy. Wysokie zwycięstwo z Unionem Berlin. Bayern Monachium ma się kogo obawiać

Bundesliga. Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:0

"Nie poświęcamy zbyt dużo uwagi rekordom. Chcemy krok po kroku iść do przodu" - przyznał hiszpański trener Bayeru.

31 punktów na 33 możliwe to wyrównanie najlepszego wyniku w historii niemieckiej ekstraklasy, który był dziełem w sezonie 2015/16 Bayernu Monachium, z Josepem Guardiolą w roli szkoleniowca i w składzie z... Alonso.

Anglik wpisał się na listę strzelców w 14. i 44. minucie, dwukrotnie po asystach Leroya Sane. Nikomu przed nim w historii Bundesligi nie udało się zdobyć tylu bramek w pierwszych 11 kolejkach.

Gdyby sprowadzony tego lata z Tottenhamu Hotspur za ok. 100 milionów euro Kane utrzymał obecną częstotliwość trafiania do siatki, zakończyłby sezon z ponad 50 bramkami. Rekord należy do Roberta Lewandowskiego, który w rozgrywkach 2020/21 zdobył 41 goli, poprawiając po prawie pół wieku osiągnięcie słynnego Gerda Muellera (40).

Na przeciwnym biegunie jest Union, który w ostatnich latach stale szedł w górę i w tym sezonie zadebiutował w Lidze Mistrzów. W środę przerwał serię 12 porażek remisując w Napoli 1:1, ale kolejna przegrana w Bundeslidze - dziewiąta z rzędu - kosztowała zespół trenera Ursa Fischera spadek na ostatnią pozycję w tabeli.