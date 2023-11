Bayern Monachium - FC Kopenhaga ONLINE. Kamil Grabara zatrzyma Harry'ego Kane'a? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Mistrzów. Mecz Bayern Monachium - FC Kopenhaga ONLINE

Bayern Monachium już zagwarantował sobie udział w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Co więcej, "Die Roten" wiedzą, że wyjdą z grupy z pierwszego miejsca. FC Kopenhaga, Galatasaray i Manchester United nie postawiły wysoko poprzeczki. Wszystkie trzy kluby powalczą o 2. miejsce. Na tę chwilę najbliżej sukcesu jest FC Kopenhaga, która zgromadziła cztery punkty.

Dla Bayernu mecz z Kopenhagą będzie tylko sparingiem, ale monachijczycy z pewnością będą chcieli pokazać się z dobrej strony. Z tygodnia na tydzień gra mistrza Niemiec wygląda coraz lepiej. Coraz jaśniej świeci nowa gwiazda - Harry Kane. Angielski napastnik po 12 meczach Bundesligi ma już 18 bramek i pięć asyst. Rekord Roberta Lewandowskiego jest zagrożony.

Thomas Tuchel, trener Bayernu: - To imponująca passa, której sam prawie się obawiałem. To pokazuje siłę klubu i to, jak zakorzeniona jest w nim mentalność wygrywania meczów. To ważne dla trenera, ponieważ zdaje sobie sprawę, że mecze nie są oceniane inaczej. Musimy jutro wykrzesać z siebie ogień i pasję. To nie zawsze jest łatwe. Ta seria udowadnia, że możemy to zrobić. Ta seria jest zobowiązaniem do kontynuowania tego. Przygotowujemy się do tego meczu tak, jakby była to ostatnia szansa na osiągnięcie naszych celów i nie robimy żadnego rozróżnienia, jeśli chodzi o miejsce w tabeli. (cyt.: dieroten.pl)