Bomba Makowskiego wystarczyła, Warta nie zdobyła twierdzy. Trzecia z rzędu jednobramkowa wygrana Zagłębia

PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin - Warta Poznań 1:0

W tym sezonie "Miedziowi" ma dwie twarze. Paradoksalnie ta "wyjściowa" jest u siebie - w czterech meczach przed własną publicznością piłkarze Waldemara Fornalika zdobyli aż 10 z 12 punktów. Natomiast wliczając poprzeczni sezon, lubinianie nie przegrali od 6 meczów. Cztery z nich kończyły się z czystym kontem.

Forma Warty zaś jest wielką sinusoidą. 5 z 9 punktów udało się zdobyć w delegacjach. Pozytywnie nastawieni "Zieloni" pojechali do Lubina, by po pokonaniu ŁKS-u przywieźć do Wielkopolski drugi komplet punktów z rzędu.

Pierwsza polowa była klasycznym "badaniem sił". Obie strony nie chciały za bardzo się otworzyć. Brakowało sytuacji. Przewagę mieli gospodarze, ale zablokowało precyzji. Serhij Bułeca uderzył zza linii 16. metra wysoko nad poprzeczką. Natomiast Juan Munoz główkował obok bramki.