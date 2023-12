Brighton rozbiło Tottenham. Jakub Moder zagrał po przerwie. Polak dostał sporo minut i pomógł wywalczyć karnego

Premier League. Brighton - Tottenham 4:2

Jakub Moder zaliczył czwarty mecz w Premier League po kontuzji. Właśnie z Tottenhamem, do niedawna liderem tabeli dostał najwięcej minut. Wszedł przy stanie 3:0 dla Brighton w 69 minucie, kiedy zastąpił w środku pola Jamesa Milnera. Operował bliżej lewej strony.

Przed meczem trener Brighton został zapytany o to jaki jest dalszy plan na Modera. - Dochodzimy do momentu, w którym będzie mógł wyjść w podstawowej jedenastce. To świetny facet i bardzo dobry piłkarz. Myślę, że prawdziwego Modera zobaczymy w drugiej części tego sezonu - powiedział Roberto De Zerbi w rozmowie z Viaplay.

Brighton zagrało wspaniały mecz. Do przerwy wbiło połowę bramek, choć równie dobrze mogło nawet cztery. Niesamowity szum robił Joao Pedro. Brazylijczyk dwa razy trafił z rzutu karnego, a także asystował przy golu na 1:0, gdy wprowadził piłkę w szesnastkę. Najładniejszego gola strzelił jednak Ekwadorczyk Pervis Estupinan, uderzając z dystansu po rzucie rożnym.