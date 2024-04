Liverpool znowu zawiódł. West Ham United urwał punkty The Reds w meczu Premier League

Liverpool stracił punkty. Łukasz Fabiański wrócił na ławkę

Od początku przewagę przejęli podopieczni Jurgena Kloppa, ale nie potrafili znaleźć sposobu, by skutecznie zagrozić bramce West Hamu. Najbliżej szczęścia był w 40. minucie Luiz Diaz. Kolumbijczyk przebojowo wpadł w pole karne miejscowych i oddał strzał, który zatrzymał się na słupku.

Spotkanie w Londynie tylko z wysokości ławki rezerwowych oglądał Łukasz Fabiański . Do pierwszego składu Młotów wrócił Alphonse Areola, który od początku kwietnie zmagał się z kontuzją. Natomiast w rezerwie przyjezdnych znaleźli się między innymi Mohamed Salah oraz Darwin Nunez.

Liverpool do odrabiania strat rzucił się od razu po przerwie. W 49. minucie znowu Luiz Diaz wpadł w "szesnastkę" Młotów, zagrał do Andrewa Robertsona, który sytuacyjnym uderzeniem doprowadził do remisu.