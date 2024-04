Liverpool poległ w derbach z Evertonem. Wypada z walki o mistrzostwo Anglii?

Liverpool uległ w derbach z Evertonem

Jeszcze w pierwszej połowie przyjezdni ruszyli do ataku, ale nie potrafili doprowadzić do remisu. Najbliżej celu był Luiz Diaz, który z bliskiej odległości uderzył wprost w bramkarza. Niewykorzystane sytuacje The Reds zemściły się w 58. minucie. Dominic Calvert-Lewin ponownie znakomicie doszedł do strzału głową, ale tym razem był niezawodny i podwyższył rezultat na 2:0.