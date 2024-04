Cała Polska zazdrości Górnikowi Zabrze Lukasa Podolskiego. Oto wszystkie powody

Lukas Podolski i jego miłość do Górnika Zabrze

Najpierw w środowisku kpiono z powtarzanych rokrocznie deklaracji Podolskiego, że w ogóle zagra w Górniku. Potem kiedy już był po debiucie to wielu przewidywało odejście przy pierwszej możliwej okazji. Tymczasem mistrz świata z 2014 roku rozgrywa w Zabrzu trzeci sezon z rzędu i najpewniej zostanie na czwarty.

Podolski to w Górniku człowiek-instytucja. Jego rola nie kończy się na strzelaniu goli i to sprawia, że w Zabrzu jest kochany. Nie znajdziecie w Polsce drugiego takiego przypadku, choć do niedawna starał się choćby Kuba Błaszczykowski w Wiśle Kraków. W perspektywie najbliższych lat Poldiego mógłby przebić jedynie Robert Lewandowski, ale na jego powrót akurat się nie zanosi - szkoda!