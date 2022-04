Cezary Kulesza o grupie Polski MŚ 2022: Nikogo się nie boimy

- No i po losowaniu! Na mistrzostwach świata zagramy z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. To bardzo ciekawa grupa! Zachowujemy pokorę, ale nikogo się nie boimy. Do Kataru polecimy bez kompleksów i gotowi do walki. Bądźcie z nami! - napisał na Twitterze prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Co ciekawe, przed losowaniem Polska wstępnie była umówiona na sparing z Argentyną bezpośrednio przed mistrzostwami. Do takiego meczu jednak na pewno nie dojdzie.

- Po drodze jest jeszcze Liga Narodów. Do samych mistrzostw będzie raptem kilka dni przygotowań. Marzy mi się, by z kimś zagrać towarzysko. Wstępnie prezes mówił, że Argentyna chce z nami zagrać. A ja mówię; nie, nie, prezesie, Argentyna to będzie w grupie - mówi selekcjoner Czesław Michniewicz.

Grupy MŚ 2022 w Katarze: