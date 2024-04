Tu zatrzyma się reprezentacja Polski na Euro 2024. Hotel i baza treningowa w Hanowerze - postanowił Michał Probierz

Hotel i baza treningowa reprezentacji Polski na Euro 2024

Hanower to stolica Dolnej Saksonii, oddalona w podobnej odległości od Berlina, Dortmundu i Hamburga, gdzie rozegramy wszystkie mecze grupowe. Mieszka w nim ponad 500 tys. osób, czyli tyle, ile w Poznaniu. W przeszłości dla miejscowego Hannoveru 96 grało dziesięciu Polaków - w tym Roman Wójcicki, Andrzej Kobylański, Dariusz Żuraw, Jacek Krzynówek czy jako ostatni (do 2017 roku) Artur Sobiech.

Polska na Euro 2024 - najpierw Warszawa, potem Hanower

Reprezentacja Polski zatrzyma się w czterogwiazdkowym hotelu Sheraton Hannover Pelikan. Co ciekawe, wcześniej sztab miał rozważać też przede wszystkim Bremę i Poczdam, ale selekcjoner Michał Probierz po wizytacji zdecydował się właśnie na Hanower, który bardziej przypadł mu do gustu.

Do czasu Euro 2024 Polska zamierza spędzić czas wyłącznie w Warszawie. Tradycyjnie zamieszka w DoubleTree by Hilton Hotel, a trenować będzie na PGE Narodowym, gdzie dojdzie też najpewniej do obu meczów towarzyskich: z Ukrainą i Turcją.

Ważne adresy reprezentacji Polski w Hanowerze:

Clausewitzstr. 4 - baza treningowa (Akademia Hannoveru 96)

Pelikanpl. 31 - hotel (Sheraton)

