Cezary Kulesza wybiera selekcjonera reprezentacji Polski. W grze dwóch kandydatów o inicjałach MP - Marek Papszun oraz Michał Probierz

Zabawa z wyborem na selekcjonera dobiega końca?

Kulesza zafundował Polakom aż tygodniową zabawę na odgadnięcie faktycznego następcy Fernando Santosa; od formalnego zwolnienia Portugalczyka do wyboru minie bowiem równe siedem dni. Wydaję się, że nowym trenerem polskiej kadry zostanie człowiek o inicjałach MP.

Prezes PZPN rozmawiał z Markiem Papszunem, który od paru miesięcy jest bez pracy, po tym jak zdecydował się nie przedłużać wygasającej w czerwcu umowy z Rakowem Częstochowa. Z "Medalikami" w maju tego roku zdobył mistrzostwo Polski i najwyraźniej stwierdził, ze potrzebuje nowych wyzwań w swojej karierze. Czy to już odpowiedni czas, aby dać szansę 49-latkowi na stanowisku selekcjonera?

W wąskim gronie kandydatów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski jest jeszcze Michał Probierz, którego Kulesza ma na wyciągnięcie ręki. 50-latek jest aktualnie selekcjonerem młodzieżowej do lat 21 i w każdym momencie 61-letni prezes może go "awansować". Za Probierzem przemawia fakt, że doskonale się zna z Kuleszą jeszcze z czasów udanej współpracy w Jagiellonii Białystok.