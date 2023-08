Christos Donis z golem kolejki w meczu z Wartą? Komentator: "To powinno być zabronione!"

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Warta Poznań

- To powinno być zabronione! Ależ huknął, ależ urwał! Ale to było uderzenie! - tak to trafienie Greka skomentował Wojciech Jagoda.

To pierwszy gol Donisa w Ekstraklasie. Do Radomiaka trafił przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu z grającego we włoskiej Serie B Ascoli. Wówczas rozegrał 15 spotkań. W bieżących rozgrywkach wydaje się być ważną postacią drugiej linii Radomiaka. Na murawę wyszedł po raz piąty. Trzy mecze rozegrał w pełnym wymiarze czasowym Tylko raz - w wygranym spotkaniu z Pogonią Szczecin (2:0) - grał do 63. minuty. Wówczas zmienił go Frank Castaneda.