Erling Haaland strzelił cztery gole w jednym meczu. Manchester City odpowiedział na wynik Arsenalu.

Erling Haaland strzelił 4 gole w meczu Premier League

Tuż przed przerwą napastnik skompletował hat-tricka. Tym razem on sam został sfaulowany w "szesnastce" Wolverhampton i sędzia znowu wskazał na "wapno". Intencje Norwega wyczuł bramkarz, ale strzał był na tyle precyzyjny, że znalazł drogę do bramki.

Spotkanie na Etihad Stadium rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy. Już w 11. minucie Rayan Ait-Nouri sfaulował Josko Gvardiol i arbiter Craig Pawson podyktował rzut karny dla The Citizens. "Jedenastkę" pewnie na bramkę zamienił Erling Haaland . Norweski snajper ponownie do bramki przeciwników trafił w 35. minucie. Tym razem 23-latek wykorzystał dośrodkowanie Rodriego i strzałem głową podwyższył prowadzenie swojej drużyny.

Po przerwie Wilki postanowiły nawiązać rywalizację. W 53. minucie honorową bramkę zdobył Hee-Chan Hwang , ale już minutę później po raz czwarty na listę strzelców wpisał się Erling Haaland . To było także jego najładniejsze trafienie w całym meczu. W końcówce meczu Norwega zmienił Julian Alvarez i on również wpisał zdobył swoją bramkę. Mecz zakończył się wysoką wygraną gospodarzy 5:1.

Okazałe zwycięstwo Manchesteru City spowodowało, że znowu mają tylko punkt straty do liderującego Arsenalu i jedno spotkanie rozegrane mniej. Do końca sezonu Kanonierzy mają do rozegrania już tylko 2 spotkania. The Citizens nie może pozwolić sobie na stratę punktów, jeśli marzy o obronie mistrzowskiego tytułu.