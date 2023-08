Clout MMA. Piłkarz Błażej Augustyn wygrał z bratem Mariusza Pudzianowskiego, Dominikiem. Na trybunach sędzia Szymon Marciniak

Clout MMA. Błażej Augustyn - Dominik Pudzianowski

Błażej Augustyn w styczniu skończył 35 lat. Mierzy 191 centymetrów i waży 92 kilogramy. To czynny środkowy obrońca. Na początku roku odszedł z trzecioligowej Wieczystej Kraków. Wiosnę spędził w lidze okręgowej, występując w zespole WKS-u Wierzbice (dolnośląskie). Za nim angaże w Legii Warszawa, Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok czy klubach z Włoch i Szkocji.

Augustyn wskoczył na kartę walk w ostatnim momencie. W przeddzień gali zastąpił spodziewanego rywala Dominika Pudzianowskiego, Pawła B., za którym Sąd Okręgowy w Elblągu wydał listy gończy, odwołując przerwę w odbywaniu dwuletniego wyroku za oszustwa finansowe.

Walce przyglądali się sędzia Szymon Marciniak i komentator Mateusz Borek Clout MMA

Jak przyznał sam Augustyn, do oktagonu wszedł prosto z imprezy, po "pępkowym". To jednak nieprzypadkowa postać w świecie freak figtów. Sporty walki trenuje od dłuższego czasu we Wrocławiu. To dobry znajomy Sławomira Peszki, ambasadora federacji Clout MMA. Grał z nim wspólnie w Lechii Gdańsk, a ostatnio także w Wieczystej.