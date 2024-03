Cracovia remisuje z Widzewem Łódź po błędach bramkarzy. Dramatyczna końcówka. Po dwa gole na połowę

Cracovia - Widzew Łódź 2:2 (1:1)

Pierwsza połowa została błyskawicznie otwarta trafieniem gospodarzy. Cracovia po rzucie rożnym objęła prowadzenie w 10. minucie za sprawą Eneo Bitriego, który najwyżej wyskoczyć do wrzutki i pewnie pokonał Rafała Gikiewicza. Ten się nie popisał z wyjściem do futbolówki i chcąc ją piąstkować źle sobie wyliczył szczegóły i został uprzedzony przez środkowego obrońcę sobotnich rywali. Następnie ataki Cracovii ustały na moment i do głosu zaczęli dochodzić "Widzewiacy".