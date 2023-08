Cracovia - Zagłębie Lubin ONLINE. Zespół "Pasów" przed pierwszym domowym meczem. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Cracovia - Zagłębie Lubin ONLINE

Zagłębie to drużyna, którą wielu obserwatorów typowało na czarnego konia rozgrywek. I rzeczywiście "Miedziowi" radzą sobie przyzwoicie na początku sezonu: wygrali dwa spotkania i jedno zremisowali. Pokonali beniaminka z Chorzowa 2:1; takim samym wynikiem zakończyło się derbowe starcie ze Śląskiem Wrocław. Przed tygodniem z kolei zremisowali z Lechem Poznań 1:1.

Zespół "Pasów" całkiem nieźle wszedł w sezon. Drużyna Jacka Zielińskiego na inaugurację wywiozła punkty z Mielca w konfrontacji ze Stalą (2:2), a tydzień później odpoczywała. Było to spowodowane przełożonym meczem z Legią - stołeczny klub bowiem skorzystał z możliwości przełożenia spotkania z racji gry w europejskich pucharach. W 3. kolejce z kolei Cracovia wygrała na wyjeździe z Radomiakiem Radom 1:0.

Jacek Zieliński, trener Cracovii:

Analizowaliśmy mocno Zagłębie, ono nas też. Zadecyduje murawa, jakiś fart, czyjś błąd. Nawet na wysokim szczeblu piłkarskim, choć trenerzy się znają, można kogoś zaskoczyć. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudny mecz. W ostatnim spotkaniu lubinianie stracili kontrolę nad meczem, dali Lechowi tlen, gdy ten był osłabiony po kartce Murawskiego. To jednak solidny zespół, z dużym potencjałem. Mamy jednak swoje atuty, a chcemy się przywitać z kibicami w Krakowie zwycięstwem.

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin:

Na pewno z Cracovią nigdy nie gra się łatwo. Mają swój bezpośredni sposób grania, a także zawodników o określonych i wysokich umiejętnościach technicznych. Chwila nieuwagi z tą drużyną może zawsze kosztować wiele. Najlepszy przykład to spotkanie z Radomiakiem, gdzie to gospodarze stworzyli sobie wiele dobrych okazji do zdobycia gola, a wygrała Cracovia, która była po prostu skuteczniejsza i wywiozła trzy punkty z Radomia.