Szymon Marciniak w ogniu krytyki po półfinale Ligi Mistrzów. Niemcy wściekli na polskiego sędziego

Polscy sędziowie popełnili błąd w półfinale Ligi Mistrzów

Z racji dużej liczby przerw w drugiej połowie arbitrzy zdecydowali przedłużyć spotkanie o co najmniej 9. minut. Jednak kolejne przerwy powodowały, że mecz trwał jeszcze dłużej. Wreszcie w 13. minucie doliczonego czasu gry piłka powędrowała w "szesnastkę" Królewskich i w tym momencie rozległ się gwizdek Szymona Marciniaka oznajmujący spalonego. Niemal równolegle z nim piłka znalazła się w bramce Realu.

Niemcy wściekli na Szymona Marciniaka po półfinale Ligi Mistrzów

Sama decyzja o odgwizdaniu spalonego była bardzo wątpliwa, natomiast w dobie VAR sędziowie mają obowiązek nie przerywać gry do momentu zakończenia akcji. Po zakończeniu spotkania wszyscy z Bayernu rzucili się z pretensjami w kierunku polskich arbitrów. Sędzia liniowy Tomasz Listkiewicz, który podniósł chorągiewkę w kluczowej akcji, przyznał się do popełnienia błędu. To samo zrobił również Szymon Marciniak, który przedwcześnie użył gwizdka.