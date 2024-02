Czerwona kartka dla Vitora Roque. Kibice FC Barcelony grzmią: to skandal i kompromitacja sędziego

Czerwona kartka dla Vitora Roque w meczu Alaves - Barcelona

Vitor Roque pojawił się na murawie kiedy telebim wyświetlał wynik 2:1 dla Barcelony. Była dopiero 59 minuta. Brazylijczyk zmienił bohatera drużyny, Ilkaya Gundogana, który po asyście do Roberta Lewandowskiego zdążył jeszcze podwyższyć prowadzenie.

Potem "Tygrysek", bo taki przydomek nosi Roque, odzyskał dwubramkowe prowadzenie dla Barcelony. Trafił po raz drugi w La Liga, po czym po raz pierwszy przedwcześnie opuścił murawę - dostał czerwoną kartkę w konsekwencji dwóch żółtych.

Poszło o zdarzenie z połowy Alaves, kiedy Roque próbował zabrać się z piłką. Zdaniem sędziego sfaulował ostatniego obrońcę, za co należała się kartka. A że była to druga żółta to nastolatek wyleciał z boiska.

Kibice Barcelony piszą w mediach społecznościowych o skandalu, oszustwie i kompromitacji arbitra. Wślizgiem interweniował bowiem Rafa Marin, a nie Vitor Roque, który próbował uniknąć zwarcia.