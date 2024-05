Legia Warszawa rozbita przez Radomiak Radom. Kompromitacja Wojskowych na finiszu sezonu PKO Ekstraklasy

Legia Warszawa grała w osłabieniu od 6. minuty

Rywalizacja przy Łazienkowskiej dla Legii rozpoczęła się najgorzej jak tylko mogła. Już w 3. minucie Bartosz Kapustka ostro sfaulował Christosa Donisa. Po ataku gracza Legii rywal długo zwijał się z bólu, a sędzia Jarosław Przybył został wezwany do monitora VAR, by przyjrzeć się zdarzeniu. Arbiter zdecydował o ukaraniu czerwoną kartką pomocnika. Wojskowi niemal cały mecz musieli grać w osłabieniu. Decyzja chyba wydaje się być słuszna, gdyż chwilę później faulowany zawodnik Radomiaka musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.

Bartosz Kapustka (Legia) ukarany czerwoną kartką. Leszek Szymański / PAP

Zdarzenie z początku meczu ustawiło mecz na kolejne minuty. Legia zamurowała dostęp do własnego pola karnego i od czasu do czasu starała się groźnie zaatakować. Mimo skupienia się gości na defensywie, Radomiak dwukrotnie stanął przed szansą na zdobycie bramki. W 24. minucie piłka w "szesnastce" miejscowych trafiła do Rafała Wolskiego, ale były piłkarz Wojskowych fatalnie spudłował. Natomiast w 35. minucie Dominik Hładun skutecznie interweniował po dobrym uderzeniu Lisandro Semedo.