Czesław Michniewicz o grupie MŚ 2022: Trafiliśmy idealnie. Bardzo się cieszę z drużyn nieeuropejskich

- Grupa jest bardzo atrakcyjna. Wielu piłkarzy gra w Europie, w świetnych klubach. Dziś za wiele nie wiem o Arabii Saudyjskiej. Jestem bardzo zadowolony z losowania. Cieszę się, że zaczniemy z Meksykiem - mówił Michniewicz dla TVP Sport.

- Bardzo się cieszę, że zagramy z drużynami nie z Europy, z różnych kontynentów. To będzie za każdym razem inna piłka. Meksyk i Argentyna to może zbliżona piłka, ale nieeuropejska - dodał. - Asystent Hubert Małowiejski już mi wszystko przesłał o rywalach. Będzie ciekawie.

- Jacek Góralski kontra Leo Messi - tak sobie żartujemy tutaj. Fantastyczne pokolenie piłki argentyńskiej. Ale my też mamy świetny zespół, drużynę, która dojrzała do tego, żeby powalczyć na mistrzostwach świata - zaznaczył selekcjoner. - Nie chciałem grać z Danią czy Francją. Wiem, jak z nimi się ciężko gra. My się znamy, a to często paraliżuje.