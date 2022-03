Czesław Michniewicz tłumaczy skład na Polska - Szwecja: Gramy trójką i czwórką w obronie

- Gramy dziś trójką i czwórą w obronie. Bielik będzie pełnił rolę środkowego obrońcy i defensywnego pomocnika. Będziemy przechodzić płynnie do innego ustawienia. Reagujemy na to co mamy; na urazy, inne rzeczy. Bielik występował na tej pozycji (stopera - red.) w 2019 roku, gdy graliśmy z U-21 przeciwko Włochom na mistrzostwach - wyjaśnia Michniewicz.

Zamiast Grzegorza Krychowiaka w środku pola zobaczymy Jacka Góralskiego. Dlaczego? - Grzegorz to bardzo ważny zawodnik, z piękną historią w reprezentacji. Okoliczności sprawiły, że brakuje mu ogrania i to jest widoczne. W którymś momencie meczu może nam się przydać jego doświadczenie, umiejętność radzenia ze stresem. Bardzo liczę na Grześka w trakcie meczu. Nie wiemy do końca, ile mecz potrwa - dodał selekcjoner.

- Po lewej stronie będzie występować dwóch zawodników: Szymański i Bereszyński. Po drugiej stronie będziemy mieć typowego ofensywnego, wahadłowego, czyli Casha.