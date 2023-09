Członek zarządu PZPN: Inicjały nowego selekcjonera są wszystkim znane. Szkoleniowcem kadry narodowej zostanie "MP"

28-krotny były reprezentant biało-czerwonych uważa, że kluczowe znaczenie będzie miało to, jak nowy opiekun drużyny narodowej "dogada się" z reprezentantami.

- Musi trafić do tych chłopaków, bo przecież treningów na ustalanie i wypracowanie jakiejś taktyki nie ma za wiele. Chodzi o to, aby reprezentacja ponownie była zespołem. Gdy weźmiemy pod uwagę poszczególnych piłkarzy, to naprawdę jesteśmy dobrą drużyną, ale tak do końca nie widać, żeby oni tworzyli zespół - skomentował.