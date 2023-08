Dante Stipica odsunięty od pierwszej drużyny Pogoni Szczecin. Kibice "Portowców" czekają na oficjalne wyjaśnienia

Dante Stipica przesunięty do drugiej drużyny

- Decyzją sztabu szkoleniowego Dante Stipica został odsunięty od I zespołu. Bramkarz został przesunięty do drugiej drużyny, z którą rozpocznie pracę od początku przyszłego tygodnia - tak brzmi oficjalny komunikat Pogoni Szczecin.

Kibice zastanawiają się, o co może chodzić. Na razie Pogoń nie napisała powodu przesunięcia 32-latka do rezerw. Niektórzy łączą to z niedawnym wpisem bramkarza, który umieścił na swoim Instagramie.