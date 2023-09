Dariusz Mioduski "zniknął", Legia Warszawa notuje pasmo sukcesów

Tydzień temu gościem magazynu Liga+ Extra w Canal+ Sport był dyrektor Jacek Zieliński. Prowadzący Bartosz Gleń zapytał go czy decyzja Dariusza Mioduskiego o wycofaniu się z bieżącego zarządzania klubem była świetną, bo dzięki niej zyskał swobodę w działaniu. Zgodnie z zasadami programu odpowiedź miała brzmieć twierdząco lub przecząco. Zakłopotany Zieliński stwierdził: - To jest właśnie to pytanie, na które nie można odpowiedzieć "tak" lub "nie". To jest pytanie w stylu czy dalej molestujesz kobietę czy nie.