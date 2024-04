Piłkarz Legii chodzi po Warszawie i... zbiera pokemony. Oto co robi między meczami i treningami Marc Gual!

- Bardzo dobrze! Warszawa to duże miasto, w którym mogę robić, co chcę w czasie wolnym. Dla mnie jest to niezwykle ważne, że kiedy nie mam obowiązków, mogę odciąć głowę od futbolu. Lubię spacerować, wyjść coś zjeść na miasto, czasami spędzić aktywnie czas w inny sposób. Mam tutaj bardzo dużo możliwości. Z domu na lotnisko mam pięć minut drogi samochodem, więc kiedy mam trzy czy cztery dni wolne, mogę spokojnie wrócić do Hiszpanii, ale też mojej rodzinie jest łatwiej przylecieć do Polski. Pod względem piłkarskim również jest znakomicie. Mamy świetną bazę, całe zaplecze treningowe, odnowę biologiczną, które mogę porównać do poprzednich klubów, w których grałem, czyli na przykład Realu Madryt czy Sevilli. Wszystko jest top. Do tego dochodzi pełny stadion, znakomite wsparcie od kibiców - podsumował.