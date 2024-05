Dawid Kownacki latem zmieni klub. Na stole oferty z niemieckich drużyn. A może powrót do Lecha Poznań?

Dawid Kownacki odejdzie z Werderu Brema

Dawid Kownacki po dobrym sezonie w Fortunie Dusseldorf na zapleczu Bundesligi zdecydował się na krok w przód i transfer do Werderu Brema. Jednak ta decyzja okazał się nietrafiona, gdyż w 22 występach zaliczył zaledwie 364 minuty. W całym sezonie tylko trzykrotnie pojawił się w pierwszym składzie ekipy z Bremy.

Dawid Kownacki ponownie wróci do Lecha Poznań?

Jeśli nie Niemcy, to może powrót do Lecha Poznań? Kibice Kolejorza z pewnością przyjęliby swojego wychowanka z otwartymi rękoma. Wiosną 2022 roku już raz wrócił do stolicy Wielkopolski. Wtedy w 14 meczach strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. Jednak przede wszystkim pomógł sięgnąć drużynie po tytuł mistrza Polski na stulecie klubu.