Lechia Gdańsk ma nowego bramkarza. Przybył Szymon Weirauch z Zagłębia Lubin. Umowa aż do 2029 roku

Transfery Lechii Gdańsk. Szymon Weirauch nowym bramkarzem

Weirauch nadal posiada status młodzieżowca (rocznik 2004). Urodził się w Wałbrzychu, a talent rozwijał w pobliskim Lubinie. W minionym sezonie rozegrał w barwach Miedziowych 26 meczów z czego 9 dla pierwszego zespołu. Pozostałe zaliczył dla drugoligowych rezerw.

- Szymon to młody i utalentowany bramkarz dysponujący dobrymi warunkami fizycznymi. Od początku wraz z zarządem klubu budujemy kadrę w oparciu o naszą filozofię pozyskiwania młodych zawodników i stwarzania im warunków do rozwoju. Lechia to dobre miejsce do rozwinięcia skrzydeł i wierzymy, że dzięki sumiennej pracy uda się to Szymonowi – przekonuje dyrektor sportowy, Jakub Chodorowski.

Z Lechii wcześniej odeszło dwóch zawodników. Drużynę opuścili obrońca Dawid Bugaj i napastnik Jakub Sypek. Obaj wrócili do macierzystych klubów po okresach wypożyczenia; kolejno do włoskiego SPAL i Widzewa Łódź.