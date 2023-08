Dawid Szwarga, trener Rakowa Częstochowa przed rewanżem z Arisem Limassol: Mamy plan. Cieszymy się na to wyzwanie

Dawid Szwarga: Raków jest przygotowany

Mistrzowie Polski przylecieli na Cypr w poniedziałek w godzinach popołudniowych, a wieczorem odbyła się konferencja prasowa.

"Cieszymy się na to wyzwanie, które jest przed nami. Przygoda Rakowa w Europie trwa. Póki co jest zaznaczona dobrymi meczami i awansami do kolejnych rund. Na to liczymy również jutro. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z jakości rywala, mocnych stron cypryjskiej drużyny. Ale nasz zespół jest przygotowany od strony taktycznej i mentalnej do tego, aby zagrać dobre spotkanie i awansować" - podkreślił trener Rakowa.

Jaką taktykę przygotował na wtorkowy rewanż? Czy drużyna będzie głównie bronić jednobramkowej zaliczki? "Spotkanie ma różne fazy. Nie jest tak, że zakładamy od razu, że będziemy wyłącznie bronić wysoko lub nisko. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie przeciwnik. Mamy plan na to, co chcemy zrobić w ataku i obronie. Zobaczymy, jak się potoczy mecz, do czego nas zmusi rywal i sytuacja na boisku. Mam nadzieję, że będziemy przygotowani na wszystkie możliwości i jeżeli będziemy musieli się bronić, to po prostu zrobimy to skutecznie" - podkreślił.