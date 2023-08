Dawid Szwarga wkurzył się na swojego bramkarza podczas sobotniego spotkania Rakowa Częstochowa ze Stalą Mielec. "Ku***, biegnij tam szybko"

Szwarga opierdzielił swojego bramkarza

Kilkukrotnie grecki bramkarz w sytuacji, gdy trener "Medalików" krzyczał z ławki do niego, aby zagrywał długą piłkę ten nie stosował się do jego poleceń i zagrał piłkę do najbliższego swojego kolegi z drużyny. Nic dziwnego, że w pewnym momencie Dawidowi Szwardze puściły po prostu nerwy.

- Długa, długa - apelował Szwarga do bramkarza. Gdy spotkał się z brakiem reakcji, postanowił zareagować.

- Ku***, biegnij tam szybko mu powiedz, że ma wykopać piłkę. Niepoważny jest?! - powiedział podirytowany Szwarga do swojego asystenta.